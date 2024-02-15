العثور على جثة مدفونة بشكل غريب في السعودية

وعندما وصل عمال المقبرة للمكان، كان الرجل غادره، ليشاهدوا أجزاء من جسد الطفل المدفون واضحةً خارج التربة.

وتحقق الجهات المعنية وإدارة الطب الشرعي في مدينة تبوك في الحادثة للكشف عن هوية الرجل الذي دفن الطفل وغادر المقبرة.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الحادثة جزءًا من جريمة أم أنّ الطفل الرضيع المتوفي غير شرعي.