العثور على جثة مدفونة بشكل غريب في السعودية
عثر عمال مقبرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، على جثة تم دفنها بشكل غريب وعشوائي، إذ ظلَّ جزءٌ منها ظاهرًا فوق التربة، لتبدأ تحقيقات رسمية في الحادثة.
وكشفت وسائل إعلام وحسابات إخبارية في السعودية، أن عمال المقبرة في تبوك، شاهدوا قائد مركبة وصل بمفرده إلى المقبرة قبيل غروب الشمس، وبدأ بدفن جثة طفل رضيع متوفى بطريقة غير مُنظمة وعلى عجل .
وعندما وصل عمال المقبرة للمكان، كان الرجل غادره، ليشاهدوا أجزاء من جسد الطفل المدفون واضحةً خارج التربة.
وتحقق الجهات المعنية وإدارة الطب الشرعي في مدينة تبوك في الحادثة للكشف عن هوية الرجل الذي دفن الطفل وغادر المقبرة.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحادثة جزءًا من جريمة أم أنّ الطفل الرضيع المتوفي غير شرعي.