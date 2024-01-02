مرام علي: "أنا نجمة صف أول والأعلى أجرًا بين بنات جيلي"

أكدت الفنانة السورية مرام علي أنها "الأعلى أجرًا بين نجمات جيلها من الفنانات"، واصفة نفسها بأنها "نجمة صف أول".

وتحدثت، خلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة"، عن تجربتها في مسلسل "الخائن"، والانتقادات التي تعرضت لها بسبب تقديمها دور ابنة ريتا حرب، معترفة أن "تقديمها دور فتاة عشرينية كان خاطئًا".

ورفضت الفنانة السورية مبدأ "مشاهد العري" في التمثيل، لافتة إلى أنها توافق على أدوار فيها قبلات وإيحاءات تساعد المخرج "حتى لا تظهر بشكل فج"، موضحة أن الفنان يضطر أحيانًا إلى تقديم مثل هذه الأدوار.

وكشفت مرام علي، جانبًا من تفاصيل حياتها، مبينة أن "عدد الرجال الذين تقدموا لخطبتها تجاوز عددهم 1000 رجل"، لكن شرطهم كان دائمًا "ترك التمثيل".

وأوضحت أنها رسمت العديد من الوشوم على جسدها، منها وشم على صدرها مكتوب عليه "ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ"، رافضة توضيح سبب كتابتها لهذه العبارة، مؤكدة أنها ستكشف عنها في الوقت المناسب، لأنّ "لها ذكرى بداخلها".