رسالة "هوليوودية" تطالب بايدن بالضغط لوقف النار بين إسرائيل وغزة

وجه نحو 60 فنانا في هوليوود رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكان من بين الموقعين على الرسالة سوزان ساراندون وجون ستيوارت وخواكين فينيكس وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريزأحمد وماهرشالا علي، وآخرون.

وجاء في فحوى الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكي: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأضافوا: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث (التاريخ يراقب)".

وتضمنت الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".