سقوط الملاكم كونور بن في اختبار للمنشطات يلغي نزاله مع كريس يوبانك

تقرر إلغاء نزال بين الملاكم البريطاني كونور بن ومواطنه كريس يوبانك بعدما سقط بن في اختبار للكشف عن المنشطات، ما دفع الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين للإعلان أنها لن تمضي قدما في إقامة النزال.

وكان من المقرر أن يقام النزال على ملعب أو2 أرينا في لندن بعد غد السبت.

وقال مروجا النزال ماتشروم وفاسرمان بوكسينج في بيان اليوم الخميس: "بعد مناقشات مع مختلف الأطراف، قررنا أن نؤجل النزال رسميا".

وأضاف البيان أن قرار الرابطة "معيب من الناحية الإجرائية ولم يتبع الإجراءات الواجبة (في مثل هذه الحالات)".

وتابع: "تظل هذه قضية قانونية بين المروجين والرابطة، وننوي متابعتها".

وثارت شكوك حول إقامة النزال أمس الأربعاء بعد سقوط بن في اختبار للكشف عن المنشطات، لتسحب الرابطة دعمها للمباراة باعتبارها "لا تصب في مصلحة رياضة الملاكمة".

واقترح البعض، أمس الأربعاء، إمكانية إقامة النزال بعيدا عن الرابطة البريطانية في ظل بحث محامين عن حل، لكن إيدي هيرن رئيس شركة ماتشروم ومروج مباريات بن استبعد ذلك.

وقال هيرن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "حدث في السابق، وهو أمر لم ألجأ إليه من قبل أو شيء، لم أتفق معه بالضرورة".

وتابع: "لكن في نهاية المطاف لا بد أن تكون هناك مباحثات قاسية مع الرابطة لنفهم طبيعة ما جرى استعدادا للمستقبل. في هذا الوضع لا نريد أن نتمرد ونذهب بعيدا ونلجأ إلى خطة بديلة".