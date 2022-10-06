سامباولي يعود لتدريب إشبيلية المتعثر في الدوري الإسباني

وأقال إشبيلية لوبيتيغي بعد دقائق من الخسارة أمام بروسيا دورتموند 4-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولاقى لوبيتيغي، الذي كان يبكي، حفاوة بالغة في نهاية المباراة من الجماهير التي كانت تهتف بضرورة استقالة مجلس الإدارة.

وقاد لوبيتيغي، مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق، إشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في العام 2020.

وهذه ثاني حقبة للمدرب سامباولي في قيادة الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي برصيد 6 ألقاب.

ويحتل إشبيلية المركز الـ 17 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، وهي أسوأ بداية له في موسم بالدوري منذ عودته إلى دوري الأضواء العام 2001.

وتواجه إدارة النادي تساؤلات من الجماهير الغاضبة التي كانت تعلق آمالًا كبيرة على الفريق الذي أنهى الموسم الماضي رابعًا بعدما كان ندًا لريال مدريد في المنافسة على اللقب في أغلب فتراته.

ورحل سامباولي عن مرسيليا، في يوليو/ تموز الماضي، احتجاجًا على نشاطه في فترة الانتقالات بعدما قاد الفريق إلى إنهاء دوري الدرجة الأولى الفرنسي في المركز الثاني، وحسم بطاقة التأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي.

وكانت الحقبة الأولى لسامباولي، الذي قاد تشيلي للفوز ببطولة كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى في 2015، مضطربة في إشبيلية موسم 2016-2017.

وقدم إشبيلية أداء قويًا في بداية ذلك الموسم، إذ حقق في نصفه الأول 42 نقطة، وهو رقم قياسي بالنسبة للنادي، لينهي الموسم رابعًا.

ووصل الفريق إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، حيث خسر أمام ليستر سيتي ليودع البطولة.