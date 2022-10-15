نجم ليفربول السابق ينصح ناديه بعدم التعاقد مع مبابي.. ما السبب؟

أحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي هزة جديدة في باريس سان جيرمان بعد 4 أشهر من تجديد عقده الذي أنهى من خلاله مسلسلًا طويلًا من الترقب والتشويق، حيث كان أيضًا قريبًا من الانتقال لريال مدريد.

ويرغب كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة، علمًا بأن بإمكانه الرحيل في صيف 2024 بعد موسمين من عقده لكون الموسم الثالث يملك هو وحده الحق بتمديده، لكن عدم تنفيذ الوعود من طرف إدارة الفريق الباريسي أغضب النجم الفرنسي ومحيطه، ودفعهم للرغبة في الرحيل بداية من فترة الانتقالات الشتوية.

وبسبب سلوكه في باريس سان جيرمان بدأت بعض الأصوات من نجوم سابقين تقدم نصائح لفرقها السابقة بعدم التعاقد مع النجم الفرنسي، وأيضًا رفض فيرناندو موريانتس مهاجم ريال مدريد السابق تعاقد فريقه مع اللاعب.

وعبر الإنجليزي إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق عن رفضه لتعاقد الفريق الإنجليزي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ونصح بتجنب التعاقد معه بسبب سلوكه.