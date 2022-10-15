نجم ليفربول السابق ينصح ناديه بعدم التعاقد مع مبابي.. ما السبب؟
أحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي هزة جديدة في باريس سان جيرمان بعد 4 أشهر من تجديد عقده الذي أنهى من خلاله مسلسلًا طويلًا من الترقب والتشويق، حيث كان أيضًا قريبًا من الانتقال لريال مدريد.
ويرغب كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة، علمًا بأن بإمكانه الرحيل في صيف 2024 بعد موسمين من عقده لكون الموسم الثالث يملك هو وحده الحق بتمديده، لكن عدم تنفيذ الوعود من طرف إدارة الفريق الباريسي أغضب النجم الفرنسي ومحيطه، ودفعهم للرغبة في الرحيل بداية من فترة الانتقالات الشتوية.
وبسبب سلوكه في باريس سان جيرمان بدأت بعض الأصوات من نجوم سابقين تقدم نصائح لفرقها السابقة بعدم التعاقد مع النجم الفرنسي، وأيضًا رفض فيرناندو موريانتس مهاجم ريال مدريد السابق تعاقد فريقه مع اللاعب.
وعبر الإنجليزي إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق عن رفضه لتعاقد الفريق الإنجليزي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ونصح بتجنب التعاقد معه بسبب سلوكه.
وقال إيميل هيسكي في تصريحات لموقع " Gambling.com " :" أي شخص سيجد صعوبة في رفض كيليان مبابي، ولكن إذا وقعت للتو عقدًا جديدًا مع فريقك ثم أثرت ضجة وطلبت الخروج، فلماذا لن تفعل ذلك مرة أخرى إن لم تسر الأمور على ما يرام مع ناديك الجديد".
وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: "هذه هي المشكلة التي أواجهها مع الطريقة التي يغادر بها اللاعبون ناديهم، لماذا وقعت للتو عقدًا جديدًا ولماذا تريد المغادرة؟ وبصفتك مدربًا تسأل: "هل أريد ذلك؟ هل أريد جلب ذلك إلى الفريق؟ في الأندية الكبيرة، نعم، سيكون لديك نجوم في النادي، لكن في الحقيقة يجب أن يكونوا جميعًا في نفس التصنيف، لا أعتقد أن يورغن كلوب مستعد للتعامل مع أي لاعب بشكل مختلف عن أي شخص آخر في فريقه".
وأكد إيميل هيسكي أن كيليان مبابي نجم، وسيكون أساسيًا في أي فريق، لكن سلوكه سيئ، قائلًا:" إنه لاعب من مستوى عالمي، وسيكون أساسيًا في أي فريق، لكن ستكون لديك مشاكل تأتي معه ".
ولعب إيميل هيسكي مع ليفربول، في الفترة ما بين 2000 و2004، وسجل 60 هدفًا في 223 لقاء، وتوج برفقة الفريق الإنجليزي بلقب كأس الإتحاد الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية في 2001، وكأس الرابطة في 2003، كما مثل منتخب إنجلترا في 62 لقاء، وسجل 7 أهداف.