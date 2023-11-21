كيف يعيد السكر تشكيل أدمغتنا؟
وجدت دراسة جديدة أجراها معهد "ماكس بلانك" لأبحاث التمثيل الغذائي في كولونيا عام 2023، أن جميع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تعمل بالفعل على تغيير وتجديد كيمياء الدماغ بمرور الوقت.
ووفقًا لأخصائية التغذية لورين جونسون رينولدز أفادت بأن الدماغ يعيد تشكيل وتجديد نفسه باستمرار من خلال عملية تسمى بـ"المرونة العصبية".
وقالت لورين لصحيفة "ذا صن": "يعتمد الدماغ على الجلوكوز كمصدر أساس للطاقة، لكن الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة، خاصة في شكل سكريات مكررة، يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج السلبية".
الاكتئاب والقلق
تجعلنا الأطعمة السكرية نشعر بالرضا والسعادة، ورغم أن قطعة الشوكولاتة قد تمنحنا شعورًا بالسعادة، فإن تناول الكثير من السكر على المدى الطويل يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تأثير سلبي للغاية على صحتنا العقلية.
وقالت لورين: "هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".
ويعتقد بعض العلماء أن هذا قد يرجع إلى حقيقة أن السكر يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم.
ويعد الالتهاب جزءًا طبيعيًّا من استجابة الجسم للعدوى والإصابة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يسبب التورم ويساعد الجسم على التعامل مع الجراثيم الغازية.
ولكن عندما يحدث الالتهاب دون أن تكون هناك حاجة إليه، فقد يكون ضارًّا ويسبب الألم المزمن، والذي يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.
مشاكل في الذاكرة والتعلم
يمكن أن يؤثر السكر كذلك في قدرتنا على استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها.
وتقول لورين: "إن تناول كميات كبيرة من السكر قد يُضعف الوظيفة الإدراكية والذاكرة، ما يؤدي إلى صعوبات في التركيز والتعلم".
وأظهرت دراسة منفصلة أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يوميًّا خلال سنوات المراهقة يرتبط بتدهور التعلم خلال مرحلة البلوغ.
ويشير الباحثون في تلك الدراسة الأمريكية إلى أن عدم القدرة على التعلم بشكل فعال، يرجع إلى التغيرات في بكتيريا الأمعاء المسؤولة عن إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.
الخَرَف
إن إضافة ما يزيد قليلا على ملعقتين صغيرتين من السكر إلى الشاي أو القهوة يوميًّا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالمرض المعروف باسم الخرف.
وبحسب ما وجدت دراسة أمريكية، فإن تناول الكثير من السكر بأي شكل من الأشكال، مثل عصير الفاكهة والكعك والشوكولاتة، يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 54%.
وتابعت لورين: "يُعتقد أن الالتهاب في الدماغ يلعب دورًا في حالات التنكس العصبي، مثل: مرض الزهايمر".
ومرض الخرف هو مصطلح عام يشير إلى فقدان القدرة على التذكر أو التفكير أو اتخاذ القرارات.