كيف يعيد السكر تشكيل أدمغتنا؟

تجعلنا الأطعمة السكرية نشعر بالرضا والسعادة، ورغم أن قطعة الشوكولاتة قد تمنحنا شعورًا بالسعادة، فإن تناول الكثير من السكر على المدى الطويل يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تأثير سلبي للغاية على صحتنا العقلية.

وقالت لورين: "هناك أدلة تشير إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".

ويعتقد بعض العلماء أن هذا قد يرجع إلى حقيقة أن السكر يمكن أن يسبب التهابًا في الجسم.

ويعد الالتهاب جزءًا طبيعيًّا من استجابة الجسم للعدوى والإصابة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يسبب التورم ويساعد الجسم على التعامل مع الجراثيم الغازية.

ولكن عندما يحدث الالتهاب دون أن تكون هناك حاجة إليه، فقد يكون ضارًّا ويسبب الألم المزمن، والذي يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.