ممثل النيابة العامة بمصر: "قاتلة ابنها كانت في كامل وعيها"

انطلقت في محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، الجلسة العاشرة في محاكمة "سيدة فاقوس"، المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته والأكل منها بعد طبخ بعضها في الشرقية.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكد ممثل النيابة العامة خلال المرافعة، أنّ "المتهمة كانت في كامل وعيها ومسؤولة عن أفعالها لحظة ارتكابها الجريمة".

ويأتي ذلك، بعد أن أشيع في وقت سابق أن الأم تعاني من الصرع واضطرابات نفسية أخرى.

وبررت المتهمة خلال الجلسة جريمتها بأنها كانت "غلطة منها"، وفق تعبيرها، حيث علقت أمام المحكمة: "مش عارفة عملت كده إزاي"، مؤكدة أنها "تبكي طفلها كثيرًا".

وكانت جهات التحقيق قد وجهت للمتهمة هناء محمد حسن (37 عامًا)، تهمة القتل العمد لابنها سعد محمد سعد (5 سنوات)، وذلك مع سبق الإصرار والترصد، قبل إحالتها لمحكمة الجنايات.