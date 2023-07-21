تقرير: السفير الأوكراني يخسر منصبه بسبب انتقاد زيلينسكي

وخلال مقابلته التلفزيونية قال بريستايكو: "لا أعتقد أن هذا النوع من السخرية صحي. لا يتعين علينا أن نظهر للروس أن هناك شيئًا بيننا. عليهم أن يعرفوا أننا نعمل معًا".

وأضاف أن زيلينسكي "لا يفهم" شكوى بن والاس حول عدم امتنان كييف لحلفائها، مبينًا أنه "لا نتوقع أن يقاتل أحد من أجلنا - نحن نطلب فقط المعدات".

وكان وزير الدفاع البريطاني قد اعتبر أن الأوكرانيين يتعاملون مع الغرب "كما لو كان متجر أمازون" لإيصال الأسلحة.

وقالت "غارديان" البريطانية إنه "من غير المعتاد للغاية أن ينتقد الدبلوماسيون رؤساءهم في العلن"، معتبرة أن بريستايكو "شعر بوضوح أن هناك ضررا قد لحق بالعلاقة بين أوكرانيا وأقرب شريك غربي لها، مما تطلب إصلاح هذا الضرر".

واعتبرت الصحيفة أن زيلينسكي بدا هجوميا قبيل وصوله إلى قمة الناتو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث صرح في بيان "أنه سيكون من السخف أن لا يعلن حلف الناتو لأوكرانيا موعدا أو جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".