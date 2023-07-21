تقرير: السفير الأوكراني يخسر منصبه بسبب انتقاد زيلينسكي
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال سفير بلاده لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وقرر إعفاءه من منصبه كممثل لأوكرانيا في المنظمة البحرية الدولية.
وانفجر الخلاف بين زيلينسكي وبريستايكو بعد مقابلة للأخير مع قناة "سكاي نيوز"، انتقد خلالها تصريحات زيلينسكي الساخرة خلال حضوره قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت خلال شهر تموز/يوليو الجاري في ليتوانيا، والتي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدمها حلفاؤها الغربيون.
وخلال مقابلته التلفزيونية قال بريستايكو: "لا أعتقد أن هذا النوع من السخرية صحي. لا يتعين علينا أن نظهر للروس أن هناك شيئًا بيننا. عليهم أن يعرفوا أننا نعمل معًا".
وأضاف أن زيلينسكي "لا يفهم" شكوى بن والاس حول عدم امتنان كييف لحلفائها، مبينًا أنه "لا نتوقع أن يقاتل أحد من أجلنا - نحن نطلب فقط المعدات".
وكان وزير الدفاع البريطاني قد اعتبر أن الأوكرانيين يتعاملون مع الغرب "كما لو كان متجر أمازون" لإيصال الأسلحة.
وقالت "غارديان" البريطانية إنه "من غير المعتاد للغاية أن ينتقد الدبلوماسيون رؤساءهم في العلن"، معتبرة أن بريستايكو "شعر بوضوح أن هناك ضررا قد لحق بالعلاقة بين أوكرانيا وأقرب شريك غربي لها، مما تطلب إصلاح هذا الضرر".
واعتبرت الصحيفة أن زيلينسكي بدا هجوميا قبيل وصوله إلى قمة الناتو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث صرح في بيان "أنه سيكون من السخف أن لا يعلن حلف الناتو لأوكرانيا موعدا أو جدولا زمنيا لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
وأشارت الصحيفة إلى أن البيان الختامي لقمة "الناتو" لم يقدم، وبإصرار أمريكي ألماني، جدولا زمنيا ثابتا أو شروطا واضحة لعضوية أوكرانيا في الحلف.
كما اعتبرت الغارديان أن "هناك توترا متصاعدا بين أوكرانيا والغرب، حيث يريد الأوكرانيون مزيدا من التقدير (من الغرب) تجاه تضحيات جنودهم الذين يموتون كل يوم في ساحة المعركة والذين يضحون بأرواحهم ليس من أجل استعادة سيادتهم وحسب، بل من أجل الدفاع عن القيم الغربية".
وأبدت الغارديان إعجابها بسفير أوكرانيا المقال، معتبرة أنه "كان دائما يتمتع بمهارة كبيرة في نقل الرسائل (بين البلدين)"، مضيفة أنه "كان يتحدث عن أن أكبر عائق كان يواجهه خلال جهوده لتأمين مزيد من الأسلحة والدعم لبلاده هو خوف الغرب من تصعيد روسيا (للصراع)".
وأوضحت الصحيفة أن "إقالة سفير أوكرانيا في لندن، إلى جانب إعلان وزير الدفاع البريطاني تنحيه عن منصبه في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، سيؤثران كثيرا على محور المملكة المتحدة وأوكرانيا، والذي يأتي في توقيت حرج".