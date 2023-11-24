وفاة الممثلة رونا هارتنر عن 50 عامًا

توفيت الخميس في مدينة تولون بجنوب فرنسا، المغنية والممثلة الفرنسية الرومانية رونا هارتنر (50 عاماً)، والتي اكتسبت شهرة واسعة في مجال موسيقى الإلكترو في منطقة البلقان، ونالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "لوكارنو" السينمائي عن فيلم "غادجو ديلو".

وكتبت أبرشية "فريجوس-تولون" على صفحتها عبر "إنستغرام": "لقد تركتنا رونا هارتنر، الممثلة والمغنية والمنتجة التي كانت ناشطة بشكل كبير في الوسط الفني المسيحي في تولون".

وأكد صديقها أستاذ التاريخ آلان فينيال أنها "توفيت الخميس بعد صراع مع مرض السرطان".

وبرزت رونا هارتنر المولودة في 9 آذار/مارس 1973 في بوخارست في فيلم "غادجو ديلو" عام 1997، من بطولة الممثل الفرنسي رومان دوري وإخراج توني غاتليف، وهو قصة رجل فرنسي يقصد رومانيا بحثاً عن مغنية غجرية. وفازت عن هذا الدور بجائزة التمثيل في مهرجان "لوكارنو" السويسري.

وقالت الناقدة السينمائية إيرينا مارغريتا نيستور: "أعتقد أنها أحبت رومانيا كثيراً، لكن رومانيا أحبتها بدرجة أقل". ورغم شهرتها في فرنسا، "لم تحصل على أدوار في رومانيا".

وكانت هارتنر أيضاً موسيقية ومغنية، وتعاونت مع عدد من منسّقي الأسطوانات البارزين في مجال موسيقى الإلكترو البلقانية.