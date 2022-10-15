ترتيب الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يسقط نوتنغهام.. وليستر يتعادل مع كريستال بالاس

هز روبن نيفيز الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح وولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم السبت، والخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان صاحب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الأول ورد القائم ضربة رأس من المدافع ماكس كيلمان.

وحصل وولفرهامبتون على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على هاري توفولو ونفذ نيفيز الركلة بنجاح في الدقيقة 56.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فورست في الدقيقة 75 لكن جوزيه سا أبعد الركلة التي نفذها برينان جونسون.

وأهدر رايان يتس فرصة أخرى لفورست عندما أطاح بالكرة بضربة رأس من مدى قريب.

وصمد وولفرهامبتون ليحقق فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم والأول بعد إقالة المدرب برونو لاجي مطلع الشهر الحالي.

وتقدم وولفرهامبتون إلى المركز 17 بتسع نقاط، بينما يتذيل فورست الترتيب بخمس نقاط.