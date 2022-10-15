ترتيب الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يسقط نوتنغهام.. وليستر يتعادل مع كريستال بالاس
هز روبن نيفيز الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح وولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم السبت، والخروج من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان صاحب الأرض الطرف الأفضل في الشوط الأول ورد القائم ضربة رأس من المدافع ماكس كيلمان.
وحصل وولفرهامبتون على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على هاري توفولو ونفذ نيفيز الركلة بنجاح في الدقيقة 56.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فورست في الدقيقة 75 لكن جوزيه سا أبعد الركلة التي نفذها برينان جونسون.
وأهدر رايان يتس فرصة أخرى لفورست عندما أطاح بالكرة بضربة رأس من مدى قريب.
وصمد وولفرهامبتون ليحقق فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم والأول بعد إقالة المدرب برونو لاجي مطلع الشهر الحالي.
وتقدم وولفرهامبتون إلى المركز 17 بتسع نقاط، بينما يتذيل فورست الترتيب بخمس نقاط.
ميتروفيتش يسجل في تعادل فولهام مع بورنموث
أحرز ألكسندر ميتروفيتش هدفا من ركلة جزاء بعد العودة من الإصابة ليمنح فولهام التعادل 2-2 مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومنح دومينيك سولانكي التقدم بهدف لبورنموث بعدما تعاون بشكل رائع مع فيليب بيلينج عقب 62 ثانية فقط من البداية.
وبدأ ميتروفيتش، العائد من إصابة في الكاحل، المباراة بشكل متوسط قبل أن يسدد كرة قوية أسفرت عن ركلة ركنية في الدقيقة 22، أدرك منها عيسى ديوب التعادل.
واستعاد بورنموث التقدم بعد سبع دقائق بعد خطأ دفاعي وتمريرة من سولانكي إلى تيم ريم الذي مرر إلى جيفرسون ليرما صاحب الهدف.
وتعادل فولهام مرة أخرى في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما تعرض ميتروفيتش لخطأ من ليرما داخل منطقة الجزاء، وسدد المهاجم الصربي البالغ عمره 28 عاما ركلة الجزاء بنجاح ليصل إلى هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.
وبقي الفريقان في منتصف الجدول، حيث يحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة ومركز واحد على فولهام.
ليستر يفشل في هز شباك بالاس
وفي مباراة أخرى، استمرت معاناة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عندما حقق تعادلا باهتا بدون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس اليوم السبت، رغم أن النقطة التي حصل عليها أبعدته عن ذيل الترتيب مؤقتا على الأقل.
وحصل جيمس ماديسون على أفضل فرصتين في ملعب كينغ باور، لكنه فشل في هز الشباك في المرتين بينما احتاج بالاس لأكثر من ساعة كاملة لتسديد أول كرة على المرمى المنافس في مواجهة جمعت بين فريقين تنقصهما الثقة بالنفس.
وهذه المرة الثانية التي يحافظ فيها ليستر سيتي على نظافة شباكه خلال عشر مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، لتطلق الجماهير المحلية صيحات الاستهجان بوجه فريقها بعد نهاية المباراة.
وكان هذا ثاني تعادل دون أهداف على التوالي يحققه بالاس خارج ملعبه، وبهذا يكون الفريق فشل في تحقيق أي فوز في الدوري خارج ملعبه منذ أبريل نيسان الماضي.
وسدد مهاجم ليستر باتسون داكا كرة لامست يدي حارس الضيوف فيسنتي جوايتا وأرسل مارك جوهي كرة فوق عارضة المنافس من ركلة حرة في الجهة الأخرى من الملعب.
وفي الشوط الثاني سدد ماديسون مرتين خارج إطار المرمى بينما سدد بالاس أول مرة على مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 64، وأنقذ حارس ليستر داني وارد كرة سددها أودسون إدوارد.
وفي الجولة المقبلة من البطولة، سيلعب ليستر سيتي مع ضيفه ليدز يونايتد يوم الخميس المقبل، بينما سيلعب كريستال بالاس على أرضه في مواجهة وولفرهامبتون واندرارز، الثلاثاء المقبل.