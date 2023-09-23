"شمس" لـعمرو عبدالجليل يفشل بتحقيق الإيرادات
خرج فيلم "شمس" من قائمة المنافسة بموسم أفلام صيف 2023 في دور السينما المصرية، مبكرًا، بعد فشله بتحقيق الإيرادات المتوقعة.
ورغم رهان الفيلم على البطولة الجماعية التي شارك فيها عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، وهدى الأتربي، لكنه لم يحقق سوى 200 ألف جنيع مصري، أي ما يعادل نحو 6.4 ألف دولار أمريكي، وفق بيان للموزّع السينمائي محمود الدفراوي.
ويبدو أن المنافسة القوية التي شهدها صيف العام الحالي، مع طرح أفلام، مثل: "البعبع"، و"تاج"، و"مرعي البريمو"، و"ع الزيرو"، و"العميل صفر"، أثّرت بشكل كبير على إيرادات "شمس"، وأفلام أخرى تم رفعها كذلك بعد مرور 14 يومًا فقط على عرضها في دور السينما المصرية.
وتدور أحداث "شمس" حول شخص يستيقظ فيجد نفسه في مكان غامض، ويكتشف عن طريق أحد الباعة أنه "ممسوس" من الجن؛ بسبب زياراته لحديقة "مسكونة"، فيقرر الذهاب إليها. وهناك يتذكر أنه المكان الذي التقى فيه حبيبته "شمس"؛ فيخوض رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عنها.