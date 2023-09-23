"شمس" لـعمرو عبدالجليل يفشل بتحقيق الإيرادات

خرج فيلم "شمس" من قائمة المنافسة بموسم أفلام صيف 2023 في دور السينما المصرية، مبكرًا، بعد فشله بتحقيق الإيرادات المتوقعة.

ورغم رهان الفيلم على البطولة الجماعية التي شارك فيها عمرو عبدالجليل، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، وعلاء مرسي، وهدى الأتربي، لكنه لم يحقق سوى 200 ألف جنيع مصري، أي ما يعادل نحو 6.4 ألف دولار أمريكي، وفق بيان للموزّع السينمائي محمود الدفراوي.