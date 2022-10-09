الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة المواجهة التي تجمع بين آرسنال وضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الإمارات" في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
ترتيب الفريقين
يحتل آرسنال المركز الثاني بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بعدما جمع الفريق اللندني 21 نقطة.
وحقق آرسنال 7 انتصارات وتلقى هزيمة واحدة دون تعادل، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 8 أهداف.
ويحتل ليفربول المركز العاشر بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب بعدما جمع الريدز 10 نقاط فقط في بداية ضعيفة للفريق.
وحقق ليفربول انتصارين فقط في أول 7 مباريات، وتلقى هزيمة واحدة مع 4 تعادلات، وسجل ليفربول 9 أهداف واستقبل مثلها.
وفاز ليفربول في آخر لقاء ضد آرسنال بنتيجة 2-0 يوم 16 مارس الماضي، بينما كان آخر فوز لآرسنال قبل 8 مباريات منذ يوم 15 يوليو 2020 وتغلب الغانرز وقتها بنتيجة 2-1.
أسلحة آرسنال
يسعى آرسنال لتحقيق فوز جديد واسترداد الصدارة من أنياب مانشستر سيتي الذي فاز برباعية، أمس السبت، على ساوثهامبتون.
وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نخوض مباراة مهمة ضد ليفربول، فهي مواجهة مثيرة ضد أحد الفرق التي تنافس على لقب الدوري في المواسم الأخيرة".
وأشار إلى أن فريقه جاهز لهذه المواجهة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإظهار قوته على أرض الملعب.
ويعتمد آرسنال على تشكيلة تضم حارس المرمى آرون رامسدال وأمامه الرباعي ويليام ساليبا وغابرييل ماغالهايس وبنيامين وايت وأولكساندر زينتشينكو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط توماس بارتي وبجواره جرانيت تشاكا ومارتن أوديغارد، وفي الهجوم غابريل جيسوس وبوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي.
أوراق ليفربول
يتطلع ليفربول من أجل حصد الفوز على حساب آرسنال واستعادة الثقة بعد سلسلة من العروض الهزيلة في الدوري الإنجليزي.
وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه في مواجهة صعبة للغاية ضد آرسنال الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن جيسوس تأقلم سريعًا مع آرسنال.
وأكد أن محمد صلاح نجم فريقه ليس ماكينة ولا يمكن مقارنته بمهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند؛ لاختلاف مركزي اللاعبين، موضحًا أن هناك مشكلة في التواصل باللغة بين داروين نونيز وبينه.
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وكونستانتينوس تسيميكاس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا مع ثلاثي الهجوم روبرتو فيرمينو ولويس دياز ومحمد صلاح.
وقال محمد شوقي، نجم ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن نقطة قوة آرسنال مع آرتيتا عودة الكرة الجميلة والاستحواذ بفضل مهارات أوديغارد في توزيع الكرة ببراعة ومهارات ساكا ومارتينيلي على الأطراف.
وأشار إلى أن ليفربول يعاني من بعض المشاكل الهجومية بعد رحيل ماني، ولكن في مثل هذه المواجهات الكبرى تظهر شخصية وقوة الفريق، وقد تكون نقطة تحول في موسم الريدز.