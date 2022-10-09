الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن؛ لمتابعة المواجهة التي تجمع بين آرسنال وضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "الإمارات" في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.