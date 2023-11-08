بيلا حديد تحتفل بجذور والدها الفلسطينية في عيد ميلاده
احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، بجذور والدها رجل الأعمال محمد حديد الفلسطينية، تزامنًا مع عيد ميلاده، من خلال منشور خاص على حسابها في "إنستغرام".
ونشرت العارضة الشابة، البالغة 27 عامًا، صورة تجمعها بوالدها قبل عام من الآن، بينما ارتدت في الصورة على رأسها الكوفية الفلسطينية.
وعلقت بيلا على منشورها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأبي محمد حديد، المولود في الناصرة بفلسطين في الـ6 من نوفمبر 1948".
وسبق أن نددت بيلا حديد بالحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أنها تلقت وعائلتها "مئات التهديدات بالقتل"، بينما روت في حينها قصة ولادة والدها في فلسطين، وتهجيره وعائلته بعد النكبة.
بدوره، استغل رجل الأعمال محمد حديد، عيد ميلاده، ومنح متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، نظرة على تاريخ عائلته وزفاف والديه.
وأرفق الصورة بمنشور طويل، تحدث فيه عن معاناة عائلته بعد النكبة، وكيف تم طردهم من منزلهم في صفد، قبل اضطرارهم للهجرة.