بيلا حديد تحتفل بجذور والدها الفلسطينية في عيد ميلاده

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية، بيلا حديد، بجذور والدها رجل الأعمال محمد حديد الفلسطينية، تزامنًا مع عيد ميلاده، من خلال منشور خاص على حسابها في "إنستغرام".

ونشرت العارضة الشابة، البالغة 27 عامًا، صورة تجمعها بوالدها قبل عام من الآن، بينما ارتدت في الصورة على رأسها الكوفية الفلسطينية.

وعلقت بيلا على منشورها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأبي محمد حديد، المولود في الناصرة بفلسطين في الـ6 من نوفمبر 1948".