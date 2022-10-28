هل يعتزم تركي آل الشيخ تنظيم فعاليات ترفيهية تزامنا مع كأس العالم بقطر؟

ألمح رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن فعاليات ترفيهية فيما يبدو ستنطلق تزامنا مع انطلاق كأس العالم في قطر.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، أعلن "آل الشيخ" بطريقة غير مباشرة عن موسم كموسم الرياض، سيقام تزامنا مع مباريات كأس العالم.

ولم يكشف تركي آل الشيخ المزيد من التفاصيل بشأن إعلانه، مكتفيا بتهنئة قطر بكأس العالم، معلقا في تغريدته: "إن شاء الله تكون من أنجح النسخ لكأس العالم ويستمتع الجمهور في كل الأرض.. ملاعب ومنشآت على أعلى مستوى.. بالتوفيق لقطر الحبيبة، وموسم الرياض قريب بين المباريات".