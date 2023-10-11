مقتل سعودي وإصابة زوجته بإطلاق نار في الفلبين
قتل مواطن سعودي يدعى سليمان جمال، يبلغ من العمر 50 عامًا، فيما أصيبت زوجته وتدعى بينوت جمال، وتبلغ 45 عامًا، جرّاء إطلاق نار عليهما في الفلبين.
ولم يصب شقيق الزوجة، والذي كان يجلس في المقعد الخلفي من مركبة (بيك أب)، والتي كان يقودها المواطن السعودي، لحظة إطلاق النار.
ووفق وكالة الأنباء الفلبينية، أقدم رجلان يركبان دراجة نارية على مهاجمة المجني عليه وزوجته، مساء الثلاثاء، في منطقة ماجوينداناو ديل سور.
ووجه رئيس بلدية المنطقة، صباح اليوم الأربعاء، بتحديد هوية الجانيين واعتقالهما وتقديمهما للمحاكمة.
وأوضح رئيس شرطة المدينة الرائد هارون ماكاباندينغ، أن القتيل وزوجته مقيمان في داتو بيانغ، ماجوينداناو ديل سور، وكان القتيل يقود مركبته في الساعة الـ6 مساءً، وتعرّض لهجوم من قبل شخصيْن أطلقا النار عليه، حيث تُوفي على الفور نتيجة إطلاق النار، بينما أُصيبت زوجته بجروح وتمّ نقلها إلى المستشفى.
ولا تزال دوافع مرتكبي الجريمة مجهولة، بحسب بيان الشرطة.