مقتل سعودي وإصابة زوجته بإطلاق نار في الفلبين

قتل مواطن سعودي يدعى سليمان جمال، يبلغ من العمر 50 عامًا، فيما أصيبت زوجته وتدعى بينوت جمال، وتبلغ 45 عامًا، جرّاء إطلاق نار عليهما في الفلبين.

ولم يصب شقيق الزوجة، والذي كان يجلس في المقعد الخلفي من مركبة (بيك أب)، والتي كان يقودها المواطن السعودي، لحظة إطلاق النار.

ووفق وكالة الأنباء الفلبينية، أقدم رجلان يركبان دراجة نارية على مهاجمة المجني عليه وزوجته، مساء الثلاثاء، في منطقة ماجوينداناو ديل سور.