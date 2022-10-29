ترتيب الدوري الإنجليزي.. برايتون يصعق تشيلسي برباعية.. وتوتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على بورنموث
انتزع توتنهام هوتسبير فوزا مثيرا 3-2 في ملعب بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما قلب تأخره بهدفين إذ أكمل رودريغو بنتاكور الانتفاضة.
وبدا فريق المدرب أنطونيو كونتي في طريقه للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري عندما سجل كيفر مور هدفين، لكن الفريق الضيف انتفض في الشوط الثاني بثلاثية رايان سيسنيون وبن ديفيز وبنتاكور ليحافظ على المركز الثالث.
وقبل المواجهة الحاسمة في ملعب أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي، قرر كونتي إراحة العديد من اللاعبين ليستغل بورنموث الأمر.
وأنهى مور هجمة سريعة بتسديدة منخفضة في مرمى هوغو لوريس في الدقيقة 22 بعد تمريرة من الجناح ماركوس تافرنيير.
وعزز مور من تفوق صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني بضربة رأس عقب تمريرة آدم سميث العرضية.
وكان سيسنيون في طريقه للخروج لكنه قلص الفارق بتسديدة بقدمه اليسرى في الدقيقة 57، وأدرك ديفيز التعادل بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل 17 دقيقة من النهاية.
وضغط توتنهام وكوفئ على محاولاته عندما هز البديل بنتاكور الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية.
وبقي توتنهام في المركز الثالث وله 26 نقطة من 13 مباراة، فيما توقف رصيد بورنموث عند 13 نقطة.
بوتر يتعرض لأول خسارة مع تشيلسي في عودته إلى برايتون
وفي مباراة أخرى، تحولت عودة غراهام بوتر إلى فريقه السابق برايتون آند هوف ألبيون إلى كابوس إذ أنه تعرض لأول خسارة منذ توليه مسؤولية تدريب تشيلسي الذي تعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورحل بوتر عن برايتون ليتولى تدريب تشيلسي خلفا لتوماس توخيل الشهر الماضي. وتحت قيادته، لم يعرف تشيلسي الخسارة في تسع مباريات بكل المسابقات قبل أن يحل ضيفا على برايتون.
لكن صاحب الضيافة بدأ المباراة بقوة ضد فريق بدا أنه فقد التركيز، وتقدم في النتيجة بعد مرور خمس دقائق بهدف حمل توقيع لياندرو تروسار.
وتواصلت محاولات برايتون الذي ضاعف النتيجة بهدف عكسي إذ حول روبن لوفتوس-تشيك ركلة ركنية عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن شهز زميله تريفور تشالوباه شباكه بالخطأ لتصبح النتيجة 3-صفر قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.
وتحسن مستوى تشيلسي في الشوط الثاني حيث قلص الفارق بعد ثلاث دقائق بفضل كاي هافرتس، لكنه صحوة الفريق توقفت عند هذا الهدف.
وسجل باسكال غروس الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق برايتون انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد روبرتو دي تسيربي.
وبهذا الفوز يتقدم برايتون للمركز السابع، بينما يظل تشيلسي خامسا متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
هدف إدوار يمنح بالاس الفوز على ساوثهامبتون
هز المهاجم الفرنسي أودسون إدوار الشباك في الشوط الأول ليمنح كريستال بالاس الفوز 1-صفر على ضيفه ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيطر بالاس على الشوط الأول، وانتزع تقدما مستحقا عندما وضع إدوار الكرة في المرمى من مدى قريب في الدقيقة 38، بعدما سبق أن تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف في وقت سابق لصاحب الأرض.
وتحسن ساوثهامبتون في الشوط الثاني، وأهدر تشي آدامز فرصتين فيما ارتدت تسديدة زميله ستيوارت أرمسترونج من القائم.
وبقي ساوثهامبتون في المركز 16 متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط، فيما تقدم بالاس إلى المركز العاشر بفوزه الرابع هذا الموسم.
نيفيز يمنح وولفرهامبتون التعادل مع برنتفورد
سجل روبن نيفيز هدفا ليمنح وولفرهامبتون واندرارز التعادل 1-1 مع مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفريق الضيف ما زال في منطقة الهبوط.
ولم يسدد الفريقان أي كرة على المرمى في الشوط الأول السيء من الطرفين، لكن المدافع بن مي وضع برنتفورد في المقدمة بتسديدة مباشرة بعد خمس دقائق من الاستراحة.
وقبل مرور دقيقتين على تقدم برنتفورد أرسل نيلسون سيميدو تمريرة عرضية حولها نيفيز بتسديدة رائعة في الشباك.
وأهدر المهاجم إيفان توني فرصة لإعادة التقدم لبرنتفورد حيث اكتفى بوضع الكرة بضربة رأس خارج الملعب.
وطُرد دييغو كوستا مهاجم ولفرهامبتون في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد شجار مع مي.
وتوقف رصيد برنتفورد عند 15 نقطة في المركز 11، ويتقدم بخمس نقاط على وولفرهامبتون صاحب المركز 18 من بين 20 فريقا.