دور سلافة معمار في "الخائن" يعرضها لانتقادات
تعرضت الفنانة السورية سلافة معمار لانتقادات طالتها من قبل متابعين مع بدء عرض حلقات المسلسل السوري-اللبناني "الخائن"، والمأخوذ عن النسخة التركية لمسلسل حمل الاسم ذاته.
وتلعب سلافة معمار دور طبيبة في "الخائن" تتعرَّض للخيانة من قبل زوجها، ما يعزز رغبتها في الانتقام.
ولام متابعون سلافة معمار بسبب ما قالوا إنه "تغير كبير" في ملامحها، جراء إجرائها العديد من عمليات التجميل.
وعبروا عن "صدمتهم" من التغير في ملامح الفنانة السورية، مؤكدين أن ذلك جعلها تبدو أكبر من سنّها، كما جعلها تبدو أكبر من زوجها في المسلسل، والذي يلعب دوره مواطنها الفنان قيس الشيخ نجيب.
وبرر متابعون أن عمليات التجميل جعلت الدور غير مناسب مطلقًا لسلافة معمار، لافتين إلى أنّ الممثلة التركية جانسو دره، والتي لعبت الدور ذاته في النسخة التركية، كانت أفضل في أداء الشخصية من "معمار".
يذكر أن الفنانة السورية سلافة معمار تستعد لخوض الدراما الرمضانية إلى جانب مواطنها الفنان محمود نصر في مسلسل من إخراج رشا شربتجي.