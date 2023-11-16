دور سلافة معمار في "الخائن" يعرضها لانتقادات

تعرضت الفنانة السورية سلافة معمار لانتقادات طالتها من قبل متابعين مع بدء عرض حلقات المسلسل السوري-اللبناني "الخائن"، والمأخوذ عن النسخة التركية لمسلسل حمل الاسم ذاته.

وتلعب سلافة معمار دور طبيبة في "الخائن" تتعرَّض للخيانة من قبل زوجها، ما يعزز رغبتها في الانتقام.

ولام متابعون سلافة معمار بسبب ما قالوا إنه "تغير كبير" في ملامحها، جراء إجرائها العديد من عمليات التجميل.

وعبروا عن "صدمتهم" من التغير في ملامح الفنانة السورية، مؤكدين أن ذلك جعلها تبدو أكبر من سنّها، كما جعلها تبدو أكبر من زوجها في المسلسل، والذي يلعب دوره مواطنها الفنان قيس الشيخ نجيب.