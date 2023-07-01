هوليوود تنجو من إضراب الممثلين بعد تمديد المفاوضات
في خطوة قد تجنب اللجوء إلى إضراب هو الأول من نوعه في هوليوود منذ العام 1960 للممثلين، وافقت النقابة التي تنوب عن 160 ألف ممثل في اللحظة الأخيرة الجمعة على تمديد المفاوضات مع استوديوهات هوليوود إلى 12 يوليو/تموز الحالي.
وتتولى "سكرين آكتورز غيلد" عن 160 ألف ممثل مفاوضات طويلة مع شركات مثل "نتفلكس" و"ديزني"، في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن الأجور.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيقوم نجوم وممثلون عاديون بتنفيذ إضرابهم، لينضموا بذلك إلى كتاب السيناريو، ما قد يؤدي إلى حركة احتجاجية مزدوجة، قد توجه ضربة قاصمة إلى هوليوود.
وعلى غرار كتاب السيناريو، يطالب الممثلون بالحصول على أجور أفضل تتيح لهم مواجهة التضخم، وبضمانات حيال إمكان تأثر عملهم باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وتحديداً في ما يتعلق باستنساخ الصوت.
ويحتج الممثلون خصوصاً على انخفاض الأجور التي يتلقونها عن إعادة عرض كل فيلم أو مسلسل لهم عبر منصات البث التدفقي.