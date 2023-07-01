هوليوود تنجو من إضراب الممثلين بعد تمديد المفاوضات

في خطوة قد تجنب اللجوء إلى إضراب هو الأول من نوعه في هوليوود منذ العام 1960 للممثلين، وافقت النقابة التي تنوب عن 160 ألف ممثل في اللحظة الأخيرة الجمعة على تمديد المفاوضات مع استوديوهات هوليوود إلى 12 يوليو/تموز الحالي.

وتتولى "سكرين آكتورز غيلد" عن 160 ألف ممثل مفاوضات طويلة مع شركات مثل "نتفلكس" و"ديزني"، في محاولة للوصول إلى اتفاق بشأن الأجور.