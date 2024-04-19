مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" سبب وفاة صلاح السعدني

كشف مصدر سبب وفاة الفنان المصري صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن 81 عاما.

وأكد مصدر خاص في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الفنان السعدني أصيب منذ مدة طويلة بمرض الزهايمر وعانى من آثاره، إضافة إلى إصابته بأمراض الشيخوخة المرافقة.

وأضاف أن عائلة الفنان المصري "تكتمت بشدة على تفاصيل وضعه الصحي"، لكن حالته الصحية تدهورت كثيرا ليلة أمس الخميس، قبل وفاته.

ولفت إلى أن تبعات أمراض الشيخوخة والزهايمر، كانت أسبابا رئيسية للوفاة.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر قد أعلن اليوم الجمعة عن وفاة صلاح السعدني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقام جنازة الفنان الراحل عصر اليوم الجمعة في مسجد "الشرطة" في الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.