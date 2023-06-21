أحمد الفخراني: الرواية المصرية "الشابة" تجرّب مسارات جديدة بكل وسائلها

اعتقد أن الرواية المصرية أكثر تنوعًا من الاعتماد على الفانتازيا، فهناك الرواية الواقعية والرومانسية والواقعية السحرية وغيرها، وأظن أن ذلك الاتجاه إلى الفانتازيا بدأ منذ العام 2005، في ظل الوعي بضرورة التغيير. الجيل الشاب (الذي ربما لم يعد الآن كذلك) كان مشغولًا حينذاك بشيء آخر: أرض العدم التي اكتشفها تحت قدميه.

لذا بِحمّى، وبارتباك (دافعه رغبة في البحث عن أصالة ما) وبغرور أيضًا (صنعته سهولة النشر، والتدوين، الاشتباك والعمل بالصحافة، السوشيال ميديا، عصر الجوائز المحلية والعربية، وكل ما يمنح مكافآت سريعة، وهو ما تم تداركه بأعمال أكثر إتقانًا فيما بعد)، كانوا يبحثون عن لغة جديدة تصلح للإيمان. وعن مسارات بديلة.

كانت الرواية المصرية” الشابة” تجرّب بكل وسائلها، تراهن، تشك في الوسائل الكلاسيكية للتعبير. والتجريب يعني احتمالية الخطأ، الرهان يحتمل الخسارة.

ولا أدّعي أن دافع البحث عن أصالة ما كان حقيقيًّا لدى الجميع، فسهولة النشر في الدور المصرية كان وراء سيل لا يستهان به من الروايات الرديئة، والأسوأ المنتحلة لنبرة الشك والتجريب، أو حتى الاتقان بشكله الكلاسيكي.