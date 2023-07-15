عايض يوسف ينفعل على متابعيه بعد أنباء انفصاله
انفعل الفنان السعودي عايض يوسف على متابعيه؛ بعد أسئلة ملحة من قبلهم عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الحسين.
وتداولت وسائل إعلام في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصال الفنان عايض يوسف عن هبة الحسين، دون تأكيد رسمي من قبل أي من الطرفين المعنيّين.
وجاءت أنباء الانفصال بعد حذف عايض يوسف جميع الصور التي تجمعه بهبة الحسين من حسابه في "انستغرام"، كما ألغى "يوسف" و"الحسين" متابعتهما لبعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن عايض يوسف قرر الخروج في منشور عبر حسابه في "سناب شات"، شدد فيه على ضرورة "احترام حياته الخاصة".
وعلق في المنشور بالقول: "فيه شي اسمه خصوصية.. أو حياة خاصة، لا تتدخل فيها عشان ما يجيك كلام ما يعجبك، أتمنى وصلت الرسالة"، مشددًا في منشور آخر: "اسمها حياة خاصة".
ولاحقًا، في سلسلة منشورات، واجه متابعيه بالقول إنه سيحاول التعريف بمفهوم الحياة الخاصة بجميع اللغات؛ أملًا في أن يكفوا عن التدخل فيها، منهيًا منشوراته باختيار اللغة العبرية، ملمحًا على متابعيه: "وهذي باللغة العبرية، علشان اليهود إلي ما يفهموا".
وأعلن عايض يوسف زواجه من مواطنته الفنانة هبة الحسين، في سبتمبر/أيلول عام 2020.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء انفصال الثنائي السعودي، فسبق وأن تم تداول خبر انفصالهما في 2021 قبل أن يقوما بنفيه.