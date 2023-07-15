عايض يوسف ينفعل على متابعيه بعد أنباء انفصاله

انفعل الفنان السعودي عايض يوسف على متابعيه؛ بعد أسئلة ملحة من قبلهم عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الحسين.

وتداولت وسائل إعلام في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصال الفنان عايض يوسف عن هبة الحسين، دون تأكيد رسمي من قبل أي من الطرفين المعنيّين.

وجاءت أنباء الانفصال بعد حذف عايض يوسف جميع الصور التي تجمعه بهبة الحسين من حسابه في "انستغرام"، كما ألغى "يوسف" و"الحسين" متابعتهما لبعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن عايض يوسف قرر الخروج في منشور عبر حسابه في "سناب شات"، شدد فيه على ضرورة "احترام حياته الخاصة".