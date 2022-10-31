ذا أتلتيك: إنتر ميامي الأمريكي يثق تماما في التعاقد مع ليونيل ميسي

حافظ ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، على مستواه الرائع وأظهر أنه لا يزال أحد أفضل لاعبي العالم، وذلك قبل 20 يوما على انطلاق كأس العالم في قطر، لكنه يبحث مستقبله في الوقت ذاته بعدما تلقى عرضا من إنتر ميامي الأمريكي.

وبعد بداية صعبة في العاصمة الفرنسية، يتفوق ميسي مرة أخرى هذا الموسم، وهذا سيسعد جماهير باريس سان جيرمان والأرجنتين قبل كأس العالم.

كما أنه يزيد من الترقب بشأن قرار رئيسي حول مستقبل نادي ميسي، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في بارك دي برينس الصيف المقبل.

وتشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان سيضغط بشدة لتمديد عقده. كما تم ربطه مع إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين وكذلك العودة إلى برشلونة، حسب ما قالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.

ومن المفهوم أن أكثر هذه الخيارات تقدمًا هو إنتر ميامي، لدرجة أن النادي الأمريكي يتوقع الآن وصول ميسي ويأمل أن يوقع على العقد في الأشهر المقبلة، حيث استمرت المناقشات بين الطرفين منذ عامين، وهناك ثقة متزايدة في أن الصفقة المقترحة سوف تتحقق.

ويقود خورخي وخوسيه ماس، الأخوان اللذان يمتلكان إنتر ميامي جنبًا إلى جنب مع ديفيد بيكهام، المفاوضات، وعُقدت اجتماعات عديدة مع والد النجم الأرجنتيني، خورخي.

ولا يُتوقع إجراء المزيد من المحادثات حتى تنتهي بطولة كأس العالم، وعلى الأرجح في أوائل عام 2023، وعند هذه النقطة يمكن لميسي أن يوقع عقده الجديد مع أي فريق يريد.