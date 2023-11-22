بعد غيبوبة دامت عامين.. وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

أعلن الفنان المصري شريف رمزي، اليوم الأربعاء، وفاة شقيقه صلاح بعد معاناته أكثر من عامين من المرض.

ونشر شريف رمزي عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورًا ينعي فيه شقيقه، معلقًا "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله شقيقي صلاح رمزي..".