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بعد غيبوبة دامت عامين.. وفاة شقيق الفنان شريف رمزي
أعلن الفنان المصري شريف رمزي، اليوم الأربعاء، وفاة شقيقه صلاح بعد معاناته أكثر من عامين من المرض.
ونشر شريف رمزي عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورًا ينعي فيه شقيقه، معلقًا "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله شقيقي صلاح رمزي..".
وعانى صلاح رمزي من غيبوبة أكثر من عامين، وبقي طوال تلك المدة في العناية المركزة في المستشفى.
وسبق أن أشار الفنان المصري إلى تفاصيل وضع شقيقه الصحي في تصريحات سابقة، لافتًا إلى أن شقيقه عانى من مرض الالتهاب السحائي، وكان يشتكي من آلام في الرقبة، ورغم أن نتائج التحليل كانت إيجابية، فقد تبيَّن للأطباء أنه يعاني من مشكلة في المخ، تسببت بعد أسبوعين من آلامه بدخوله في غيبوبة.