وفاة التيك توكر السعودي معجب القحطاني بحادث سير

لقي مشهور "التيك توك" السعودي معجب القحطاني، مصرعه أمس الأربعاء، إثر حادث سير، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد عدد من أقرباء التيك توكر السعودي وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والتيك توكر معجب بن حزام فهد المسردي القحطاني ينحدر من مدينة الدمام، ويملك في حسابه نحو 92 ألف متابع، وتحصد مقاطعه ملايين المتابعات.

وأثارت وفاة القحطاني، حزنًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك العديد من المستخدمين في هاشتاغ #معجب_حزام_القحطاني، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ولم ترد تفاصيل عن ملابسات الحادث ومكانه.

يذكر أن معجب القحطاني، شقيق الشاعر الراحل فهد حزام القحطاني، والذي توفي بدوره قبل 8 سنوات من الآن.