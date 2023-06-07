السودان.. طرفا الحرب يتقاتلان على مستودعات الأسلحة والوقود بالخرطوم

قال سكان، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني يقاتل دفاعا عن مجمع صناعي عسكري يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في جنوب الخرطوم، بالقرب من مستودعات للوقود والغاز معرضة لخطر الانفجار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال شهود، إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تخوض صراعا على السلطة مع الجيش للأسبوع الثامن، هاجمت المنطقة التي تضم مجمع اليرموك في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قبل أن تنسحب بعد قتال عنيف. واستمر دوي الاشتباكات صباح اليوم الأربعاء.

وسرعان ما سيطرت قوات الدعم السريع على مساحات من العاصمة بعد اندلاع الحرب في الخرطوم في 15 أبريل/ نيسان.

ولم تنجح ضربات الجيش الجوية ولا المدفعية في طردها، لكن مع استمرار القتال من المحتمل أن تواجه قوات الدعم السريع تحديا لإعادة ملء مخزونها من الذخيرة والوقود.