انهيار فاران بعد إصابته خلال مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد (فيديو)

انهار رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إصابته خلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل فاران في نوبة بكاء قبل أن يتم استبداله.

ويبدو أن المدافع الفرنسي شعر أن الإصابة قوية وربما تبعده عن كأس العالم رفقة منتخب فرنسا، وهو ما جعله متأثرا للغاية بخلاف ما يبدو عليه غالبا من ثبات وهدوء.

إلى ذلك، أحرز كاسيميرو هدفا في الثواني الأخيرة بضربة رأس ليهدي مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع تشيلسي صاحب الأرض، في قمة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واعتقد تشيلسي أنه سينتزع الفوز بعد التقدم بهدف من جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

لكن في الوقت بدل الضائع ارتقى كاسيميرو لكرة عرضية من لوك شو وسدد برأسه نحو القائم قبل أن تجتاز الكرة بالكاد خط المرمى. واحتسب الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية مراقبة خط المرمى.

وأصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن يونايتد خامس الترتيب الذي خاض المباراة دون لاعبه كريستيانو رونالدو بعدما استبعده المدرب إريك تن هاج من التشكيلة.

وأهدر ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد فرصتين خطيرتين في الشوط الأول، إحداهما من انفراد بالحارس كيبا أريزابالاغا.