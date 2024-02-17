إيراني يقتل 12 شخصاً من أفراد عائلته

أقدم إيراني، اليوم السبت، على قتل 12 شخصاً من أفراد عائلته في مدينة "فارياب" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال قائد شرطة محافظة كرمان الجنرال ناصر فرشيد، إنّ "هذه الحادثة وقعت في إحدى المناطق الريفية بمدينة فارياب"، مضيفاً أنّ شاباً قتل 12 فرداً وأصاب ثلاثة آخرين من عائلته باستخدام بندقية كلاشينكوف أثناء شجار مع عائلته ثم لاذ بالفرار".