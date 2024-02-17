إيراني يقتل 12 شخصاً من أفراد عائلته
أقدم إيراني، اليوم السبت، على قتل 12 شخصاً من أفراد عائلته في مدينة "فارياب" التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.
وقال قائد شرطة محافظة كرمان الجنرال ناصر فرشيد، إنّ "هذه الحادثة وقعت في إحدى المناطق الريفية بمدينة فارياب"، مضيفاً أنّ شاباً قتل 12 فرداً وأصاب ثلاثة آخرين من عائلته باستخدام بندقية كلاشينكوف أثناء شجار مع عائلته ثم لاذ بالفرار".
وأوضح فرشيد، أن "الشاب المهاجم قُتل في حادث إطلاق نار أثناء ملاحقته من قبل ضباط شرطة فارياب".
من جانبه، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن رئيس القضاء في كرمان إبراهيم حميدي قوله، إن سبب إطلاق النار "خلاف عائلي"، وقال إن والد المهاجم وشقيقه وزوجة أخيه من بين القتلى.