هيلدا ياسين: تطور الفن في السعودية مدروس ويخدم مواهبنا

تحدثت الفنانة السعودية هيلدا ياسين، عن أعمالها التي ستشارك في ماراثون دراما شهر رمضان، والتي تتواجد في عملين واحد في السعودية والآخر في الكويت.

وأجابت هيلدا، من خلال حوارها مع «إرم نيوز»، عن الأسئلة التي طرحت عليها وكانت إجاباتها كالتالي: