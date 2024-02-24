هيلدا ياسين: تطور الفن في السعودية مدروس ويخدم مواهبنا
تحدثت الفنانة السعودية هيلدا ياسين، عن أعمالها التي ستشارك في ماراثون دراما شهر رمضان، والتي تتواجد في عملين واحد في السعودية والآخر في الكويت.
وأجابت هيلدا، من خلال حوارها مع «إرم نيوز»، عن الأسئلة التي طرحت عليها وكانت إجاباتها كالتالي:
ما رأيكِ في تطور الحركة الفنية في السعودية في الفترة الأخيرة؟
هناك تطور ملحوظ وسريع ومدروس وسعيدة جدًّا به؛ لأنه يمنح شبابنا السعوديين الفرصة لإيصال مواهبهم للعالم بأكمله، وكل هذا بفضل الله ثم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ومعالي المستشار تركي آل شيخ، نحن السعوديين ممتنين لهذا التطور.
ما هو دورك في مسلسل الخن؟
في مسلسل "الخن" أجسد قصة فتاة بين مدينتي الكويت والزنجبار، وسترونني بلهجة مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "7ستايل" و"اكتيڤ ميديا"، ومن إخراج حسين دشتي.
وماذا عن شخصيتك في مسلسل بيت العنكبوت؟
ألعب دور الفتاة التي تحاول الوصول إلى طموحها رغم رفض من حولها. والدور له خط مختلف عن قصة المسلسل.
ممثلة سعودية تمثل في الكويت أيضا، هل تواجه صعوبة في التمثيل بدولة خليجية؟
لا الدول الخليجية تعد واحداً معاً، كل دولة خليجية لها طابع خاص وجميل ومميز بها.
العمل مع نجم كبير مثل محمد المنصور كيف استفدت من خبراته؟ وهل أثر بك للأفضل؟
كان بمثابة الأب لي فكل كلمة منه لي وكل نصيحة أثناء العمل استفدت منها كثيراً، وكنت مستمتعة جداً بالعمل معه لخبراته الطويلة والمميزة.
أيهما تفضلين، أعمال المنصات القصيرة أم مسلسلات الـ30 حلقة؟
كل عمل وله طابع مختلف، العمل الموسمي المكون من 8 إلى 10 حلقات تكون القصة مختصرة عن الثلاثين حلقة، الأهم انتقاء الدور والقصة، وإدراك وفهم الشخصية التي سيتم تنفيذها.
هل ستتأثر الدراما الرمضانية بسبب أعمال المنصات؟
لا بتاتاً، الدراما الرمضانية هي سنوية محصورة في شهر واحد ودائما تقدم قصصًا جديدة ومختلفة.
وما رأيك في المهرجانات الفنية التي تقام مؤخرا في المملكة العربية السعودية؟
مهمه جدًّا وجميلة لنا كشعب سعودي، وتدفعنا أكثر نحو التطور والنجاح، وتقديم الأفضل دائماً.