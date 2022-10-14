أنمار الحائلي يرد على مفاوضات ولفرهامبتون مع نونو سانتو

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على وجود اتصالات بين البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق ونادي ولفرهامبتون الإنجليزي؛ لإقناعه بالعودة لتدريب النادي الإنجليزي.

وقال الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد": "رئيس الاتحاد أكد أن سانتو تلقى بالفعل اتصالات من النادي الإنجليزي، ولكنه ملتزم بعقده مع نادي الاتحاد حتى يونيو 2024، كما شدد الحائلي على أن نونو سانتو بدأ مشروعًا، ولن يتخلى عنه".

وأضاف الفراج: "نونو سانتو عندما جاء إلى الاتحاد لم يأتِ فقط كمدرب، وإنما يملك مشروعا معينا مع إدارة الاتحاد، وهذا المشروع يحتاج على الأقل من سنتين إلى 3 سنوات، حتى يكتمل".

وتابع الفراج: "نونو سانتو هو جزء من مشروع اتحادي، إضافة إلى أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات غير المغمورة في الشرق الأوسط، فالدوري السعودي أصبح له قيمة، والاتحاد لديه طموح للمنافسة".

وكانت صحيفة دايلي ميل البريطانية قد كشفت بالأمس، عن تفكير سانتو جديا في ترك ‎الاتحاد والعودة للتدريب في أوروبا مرة أخرى.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن نونو سانتو يستهدف العودة إلى ولفرهامبتون ومغادرة الاتحاد، بعد قضاء 3 أشهر فقط في الدوري السعودي.

وبحسب ذا أتلتيك أيضا، تفكر إدارة نوتنغهام فورست الإنجليزي أيضا بمدرب الاتحاد.

وتعاقد الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في يوليو الماضي، رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وبدأ نونو اسبيريتو سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.

وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عاما في 2014 لتدريب نادي فالنسيا الإسباني، وفي 2017 انتقل لتدريب بورتو، وولفرهامبتون واندررز ثم توتنهام في 2021.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر، ونقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويواجه الاتحاد نادي الوحدة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على أمل استعادة انتصاراته بعد التعادل مع ضمك في الجولة الماضية.