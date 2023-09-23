هل تحوّل دبابات "أبرامز" دفة الحرب الروسية الأوكرانية؟

يشكل قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز إم 1" تحوّلا في الموقف الأمريكي، في وقت كان يرى فيه مسؤولون عسكريون أن هذا النوع من الدبابات سلاح معقد لا يناسب القوات الأوكرانية.

وستستقبل أوكرانيا دبابات "أبرامز إم 1" بدءا من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويفتح القرار الأمريكي الباب على تساؤلات بشأن قدرة هذا النوع من الدبابات على إحداث تغيير في مسار الحرب مع روسيا.

فوفق قناة "سكاي نيوز"، يرى الباحث المتخصص في السياسات الدفاعية، محمد حسن، أن دبابات "أبرامز" صاحبة أفضل سجل قتالي منذ الحرب الباردة.