هل تحوّل دبابات "أبرامز" دفة الحرب الروسية الأوكرانية؟
يشكل قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز إم 1" تحوّلا في الموقف الأمريكي، في وقت كان يرى فيه مسؤولون عسكريون أن هذا النوع من الدبابات سلاح معقد لا يناسب القوات الأوكرانية.
وستستقبل أوكرانيا دبابات "أبرامز إم 1" بدءا من الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويفتح القرار الأمريكي الباب على تساؤلات بشأن قدرة هذا النوع من الدبابات على إحداث تغيير في مسار الحرب مع روسيا.
فوفق قناة "سكاي نيوز"، يرى الباحث المتخصص في السياسات الدفاعية، محمد حسن، أن دبابات "أبرامز" صاحبة أفضل سجل قتالي منذ الحرب الباردة.
ويرجع ذلك إلى امتلاك هذه الدبابات منظومة تهديف ليزرية حديثة تتيح لها ضرب أهداف على مسافة 3 كيلومترات تقريبا، كما أنها مزودة بتقنيات حماية ضد الحرب الكيماوية والبيولوجية والإشعاعات النووية، فضلا عن مدفعها عيار 120 ميلي، ومداها العملياتي الذي يتخطى 250 ميلا.
ويقول الباحث "حسن" إن الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد حتى الآن معركة "دبابات ضد دبابات"، أو دبابات ضد الصواريخ المضادة للدروع، لافتا إلى أن "أبرامز" لا يمكن أن تشكل تغييرا في سير المعارك، إلا في حال تحول المواجهة في خطوط الدفاع الروسية إلى حرب "الدبابات ضد الدبابات".
وعلى الرغم من تحقيق القوات الأوكرانية خرقًا في خط الدفاع الروسي الأول في منطقة فيربوف، إلا أن المعركة لا تزال للطيران المروحي وصواريخ "كروز" بلا منازع، وبالتالي فالدبابات ما زالت تشتبك في المرحلة الثانية والثالثة من تطوير الهجوم.