الصحفي بيرس مورغان مدافعا عن كريستيانو رونالدو: رفض عرضا سعوديا ضخما.. وتين هاغ يتعمد إذلاله
دافع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان عن صديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها بعد مغادرته لقاء توتنهام قبل نهايته وإبعاده عن مواجهة تشيلسي وجلوسه بديلا في أغلب لقاءات الفريق هذا الموسم.
واتخذ الصحفي موقفا مدافعا عن صديقه النجم البرتغالي ضد مدربه الهولندي إيريك تين هاغ وأكاذيب إدارة مانشستر يونايتد بشأن عدم تلقيه عروضا للرحيل في الصيف الماضي.
وكتب الصحفي بيرس مورغان في صحيفة "ذا صن" عن موضوع العروض: "أكاذيب أخرى سربتها إدارة يونايتد لإلحاق الضرر به، فقد تلقى كريستيانو عرضًا بقيمة 130 مليون يورو للعب موسم واحد في المملكة العربية السعودية لكنه رفضه".
كما انتقد المدرب الهولندي تين هاغ، وكتب: "حاول تين هاغ إلقاء محاضرة على كريستيانو بشأن الأعراف والقيم لأنه يتعمد إذلاله.. يا لها من مزحة".
وأضاف: "أحدهما (رونالدو) هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور وبطل في 4 دول، أما الآخر فكان لاعبًا محترفًا وبالكاد فاز كمدرب في معركة خارج هولندا".
وكان الصحفي والمقدم البريطاني/ الأمريكي الشهير قد كتب أيضا سابقا بعد بداية الأزمة: "أعتقد أن عدم الاحترام الجماعي تجاه كريستيانو رونالدو من جانب مدربه والعديد من مشجعي يونايتد بعد كل ما فعله لناديهم، خاصة الموسم الماضي، أمر مخز.. هذا رأيي".
وكانت أندية بايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد قد ارتبط اسمها بالنجم البرتغالي في الصيف الماضي، لكنها قررت في النهاية عدم متابعة عملية الانتقال.
كما تحدث فهد بن نافل، رئيس الهلال السعودي، عن أن عدم إنهاء الاتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان بسبب منع الفريق من التعاقدات.
وذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي قد يعود للتفاوض من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي في كانون الثاني/يناير المقبل، بعد رحيل المدرب الألماني توماس توخيل الذي عارض الصفقة في الصيف وتواجد المدرب غراهام بوتر، الذي لا يمانع جلب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.
ورفض رونالدو، (37 عامًا)، مواجهة توتنهام، يوم الأربعاء الماضي، وسار نحو النفق المؤدي إلى غرفة الملابس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ولم تكن مغادرة رونالدو الملعب مبكرًا قبل نهاية المباراة المرة الأولى التي يُقدم فيها قائد منتخب البرتغال على مثل هذا التصرف هذا الموسم، إذ سبقت له المغادرة قبل صفارة نهاية مباراة رايو فاليكانو الودية قبل بداية الموسم.
لكن تين هاغ أصر على أن هذه ليست نهاية رونالدو في مانشستر يونايتد.
وأصبح مستقبل النجم مع مانشستر يونايتد غير مؤكد مع التقارير التي تشير إلى أن النادي لا يمانع السماح له بالرحيل مجانًا، في يناير، إذا لم تصل له أي عروض جديدة.
ووفقًا لصحيفة "صنداي ورلد"، فإن تشيلسي يميل إلى القيام بخطوة نحو التعاقد مع الدولي البرتغالي في الميركاتو الشتوي المقبل بعدما كان أحد الأندية العديدة التي اتصل بها ممثلو اللاعب، الصيف الماضي، بعد أن قرر مغادرة يونايتد.