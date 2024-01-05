استقرار الوضع الصحي للفنان صلاح السعدني

كشف مصدر مقرب من الفنان المصري صلاح السعدني لـ "إرم نيوز" عن استقرار حالته الصحية بعد فترة من أنباء إصابته بالزهايمر، مبينًا أنه يعيش بين أفراد أسرته.

وكانت الفنانة المصرية شيرين قد أعلنت عن إصابة مواطنها الفنان صلاح السعدني بـ"الزهايمر" خلال لقاء تلفزيوني، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة حينها، بسبب تكتم أسرته على وضعه الصحي، منذ غيابه عن المشهد الفني خلال السنوات الماضية.

بدورها، أكدت نقابة المهن التمثيلية لـ"إرم نيوز" استقرار حالة الفنان السعدني.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي في النقابة، أنّ صحة صلاح السعدني "جيدة"، ويعيش بمنزله، ويحرص على متابعة الأخبار والقضايا الإقليمية، فضلاً عن متابعته الدقيقة للأوضاع في غزة.

وتحرص أسرة الفنان المصري على التكتم حول وضعه الصحي، وتنفي أي أنباء عمّا يثار حوله.