لألفاظه النابية.. الفنان اللبناني مهند زعيتر يعتذر لنقابة الفنانين السوريين

قدم المغني اللبناني مهند زعيتر اعتذارا لنقابة الفنانين السوريين وتعهدا، بعد ورود اسمه في قائمة الممنوعين من الغناء في سوريا، بسبب "استخدامه كلمات نابية على المسرح"، وفق النقابة.

وتوجه مهند زعيتر للنقابة في سوريا، مقدما اعتذارا وتعهدا رسميين، فيما أعلنت الأخيرة أنها بصدد إزالة اسمه من قوائم المنع، بناء على اعتذاره.

وقال المغني اللبناني عبر منصة “يلا تريند” من داخل مقر النقابة: “نحنا منعتز بالنقابة، وبحرصها على الألفاظ اللي عم تطلع، أنا بحترم النقابة وأوقات الجو بيجبرك على هي الألفاظ بسبب رغبات الجمهور وتفاعله معك، هي الأغاني بتحبها الناس".

وبرر رئيس المكتب القانوني للنقابة أسعيد عيد، أن النقابة حريصة على الارتقاء بالفن واحترام ذوق المشاهد، ردا على أسباب منع النقابة للعديد من الفنانين من الغناء في سوريا.