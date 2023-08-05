بريطانيا.. العائلة المالكة تتجاهل عيد ميلاد ميغان ماركل

تجاهلت العائلة المالكة في بريطانيا، وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مناسبة عيد ميلاد دوقة ساسيكي ميغان ماركل، الثاني والأربعين.

واحتفلت ماركل بعيد ميلادها الجمعة، ولم يقم أي حساب ملكي بتهنئتها، ما عزاه محللون إلى أن العائلة المالكة لم تعد ترغب في مشاركتها وزوجها الأمير هاري مناسباتهما الخاصة.

وتقوم الحسابات الرسمية بتهنئة أعضاء العائلة المالكة من العاملين، وهو ما لم يعد يمثله هاري وزوجته ميغان بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الاستقلال في حياتهما 2020.