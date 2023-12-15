انضمام "قعيد المجد" ضيفا دائما على "مجلس الصياهد"

وجاء إعلان المغيري خلال إحدى حلقات البرنامج، إذ أشاد بمشهور التيك توك، لافتا إلى أنه "صاحب بصمة خاصة وشخصية مميزة".

بدوره، أكد "قعيد المجد" أنه يشعر بالشرف للانضمام كضيف دائم إلى برنامج “مجلس الصياهد” لمدة 7 أيام في الأسبوع.