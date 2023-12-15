انضمام "قعيد المجد" ضيفا دائما على "مجلس الصياهد"
كشفت قناة "الصحراء" السعودية عن انضمام مشهور "التيك التوك"، والمعروف بـ"قعيد المجد"، كضيف دائم على برنامج "مجلس الصياهد".
ونقلت القناة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" عن الإعلامي راكان المغيري، مقدم البرنامج، خبر انضمام "قعيد المجد".
وجاء إعلان المغيري خلال إحدى حلقات البرنامج، إذ أشاد بمشهور التيك توك، لافتا إلى أنه "صاحب بصمة خاصة وشخصية مميزة".
بدوره، أكد "قعيد المجد" أنه يشعر بالشرف للانضمام كضيف دائم إلى برنامج “مجلس الصياهد” لمدة 7 أيام في الأسبوع.