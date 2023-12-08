مقتل الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير في غزة

قُتل الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير في غارة إسرائيلية، حسبما أعلن مقربون منه ليل الخميس الجمعة، وهو كان أحد قادة جيل من الكتاب الغزيين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لإخبار قصصهم.

وكتب صديقه أحمد الناعوق على منصة "إكس" أن "اغتيال" رفعت أمر "مأسوي ومؤلم وفاضح" و"خسارة فادحة"، وذلك بعد غارات دامية شهدها شمال قطاع غزة، مساء الخميس.

كما أشاد به الموقع الأمريكي المتخصص "لِيتْرِري هاب".

درّس العرعير الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

بعد أيام قليلة على بدء عملية إسرائيل البرية ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قال العرعير إنه يرفض مغادرة شمال قطاع غزة الذين كان مركز القتال.

وكان قد نشر على منصة "إكس" قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت"، ختمها قائلا "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية".