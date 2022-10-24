تطورات حالة ماجد عبدالله الصحية بعد دخوله المستشفى إثر وعكة صحية
طمأن فهيد الدوسري، الأمين العام لجمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، الجمهور عن حالة أسطورة النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وقال فهيد الدوسري في تصريحات إذاعية، إن "ماجد عبدالله كان عائدًا من رحلة في دبي وشعر ببعض الآلم ودخل المستشفى وهو في فترة الفحوصات حاليًّا، ولكن أموره مستقرة جدًّا ومقرر له الخروج اليوم، وإن شاء الله عارض صحي بسيط، وأبشركم حالته مستقرة وهو إرهاق بسيط".
كما كشف المخطط المالي الشهير حسام الصالح، عن آخر تطورات حالة ماجد عبدالله، بعد العارض الصحي الذي تعرَّض له، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "تعرض الأخ العزيز ماجد عبدالله لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله وضعه الصحي أفضل وسيغادر المستشفى قريبًا بإذن الله".
كما كشف فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، عن طبيعة مرض ماجد عبدالله بعد دخوله المستشفى، إذ قال في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت مع ماجد عبدالله وهو بخير وطيب ومبسوط، ولكنه شعر بشوية نغزات في القلب ولكن هو أفضل الآن وقلت له يلا نمشي ونعمل رياضة، وحبيت أطمئنكم فقط ودعواتكم له".
ويعد ماجد عبد الله من أفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية ونادي النصر، إذ يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين عبر التاريخ.