تطورات حالة ماجد عبدالله الصحية بعد دخوله المستشفى إثر وعكة صحية

طمأن فهيد الدوسري، الأمين العام لجمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، الجمهور عن حالة أسطورة النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال فهيد الدوسري في تصريحات إذاعية، إن "ماجد عبدالله كان عائدًا من رحلة في دبي وشعر ببعض الآلم ودخل المستشفى وهو في فترة الفحوصات حاليًّا، ولكن أموره مستقرة جدًّا ومقرر له الخروج اليوم، وإن شاء الله عارض صحي بسيط، وأبشركم حالته مستقرة وهو إرهاق بسيط".