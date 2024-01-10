راعي المعمول.. أشهر عريس سعودي يكشف عن هويته

كشف شاب سعودي مجهول الهوية عن شخصيته الحقيقية بعد أن تحوَّل في غضون يومين لأشهر عريس مرتقب في المملكة، وقد تكفَّل العديد من شركات الأثاث والتجهيز وفنانة مشهورة بإحياء حفل زفافه ومصاريفه.

وأطل الشاب في مقاطع فيديو مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن اسمه عبدالمجيد بعد أن اشتهر بلقب "راعي المعمول" عندما جلبت له تغريدة على موقع "إكس"، عروضًا مادية وهدايا لافتة وشوهدت أكثر من مئة مليون مرة.