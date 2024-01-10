راعي المعمول.. أشهر عريس سعودي يكشف عن هويته
كشف شاب سعودي مجهول الهوية عن شخصيته الحقيقية بعد أن تحوَّل في غضون يومين لأشهر عريس مرتقب في المملكة، وقد تكفَّل العديد من شركات الأثاث والتجهيز وفنانة مشهورة بإحياء حفل زفافه ومصاريفه.
وأطل الشاب في مقاطع فيديو مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أن اسمه عبدالمجيد بعد أن اشتهر بلقب "راعي المعمول" عندما جلبت له تغريدة على موقع "إكس"، عروضًا مادية وهدايا لافتة وشوهدت أكثر من مئة مليون مرة.
ويبلغ عبدالمجيد من العمر 29 عامًا، وبدا يستعد للزواج بالفعل كما قال في ظهوره الأول بعد نحو عامين من رغبته التي أجلتها ظروفه المادية التي وجد حلًّا لها بعد أن انهالت عليه الهدايا المالية وعروض الأثاث والهدايا ومستلزمات الزواج.
كما بدا راعي المعمول أنه سيتجه للعمل في قطاع الإعلانات، إذ ظهر في إعلان للعطور، كما أطل في فيديو برفقة عبدالرحمن المطيري، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين، وكثيرًا ما يقدم الإعلانات.