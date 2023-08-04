دعوى قضائية ضد بلدية تديرها المعارضة التركية بسبب عرض مسرحي
رفعت محافظة مرسين التركية دعوى قضائية على إحدى بلدياتها بعد تنظيمها مسرحية أثارت غضبًا واسعًا؛ بسبب إهانتها للقيم الدينية والإساءة إلى العرب واستخدام ألفاظ بذيئة.
وأشار موقع "بير جون" التركي إلى أن المحافظة فتحت تحقيقًا شاملًا بشأن المسرحية التي نظمتها بلدية طرطوس التابعة للمعارضة، تحت عنوان "متعة الصيف تحت النجوم"، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المنظمين.
وأشار بيان محافظة مرسين إلى أنّ الممثلين في المسرحية استخدموا عبارات وإيماءات خادشة للحياء ومسيئة إلى القيم الدينية، خاصة أمام الأطفال الذين حضروا العرض.
وجسّدت المسرحية، شخصيتين عربيتين، حيث أظهرت المرأة العربية بطريقة مهينة وغير أخلاقية، وقللت من قيمتها، وظهرت شخصية الزوج العربي الملتحي بصورة ساذجة وغبية.
وتفاعل نشطاء أتراك مع مقاطع المسرحية، وعبروا عن انزعاجهم من المحتوى السلبي الذي تم عرضه أمام الأطفال، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لهذا النوع من المحتوى، الذي يروج إلى الإساءة للثقافات والشعوب والمرأة العربية والإسلامية.
المصدر: موقع Bir Gün