دعوى قضائية ضد بلدية تديرها المعارضة التركية بسبب عرض مسرحي

وأشار بيان محافظة مرسين إلى أنّ الممثلين في المسرحية استخدموا عبارات وإيماءات خادشة للحياء ومسيئة إلى القيم الدينية، خاصة أمام الأطفال الذين حضروا العرض.

وجسّدت المسرحية، شخصيتين عربيتين، حيث أظهرت المرأة العربية بطريقة مهينة وغير أخلاقية، وقللت من قيمتها، وظهرت شخصية الزوج العربي الملتحي بصورة ساذجة وغبية.

وتفاعل نشطاء أتراك مع مقاطع المسرحية، وعبروا عن انزعاجهم من المحتوى السلبي الذي تم عرضه أمام الأطفال، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لهذا النوع من المحتوى، الذي يروج إلى الإساءة للثقافات والشعوب والمرأة العربية والإسلامية.