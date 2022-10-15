نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا
كرر الأهلي المصري تفوقه على الاتحاد المنستيري التونسي وانتصر 3-صفر.
كرر الأهلي المصري تفوقه على الاتحاد المنستيري التونسي وانتصر 3-صفر في إياب دور 32، ليبلغ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
وتفوق الأهلي 4-صفر في مجموع المباراتين بعد الفوز ذهابا في تونس بهدف دون رد.
تقدم أحمد عبد القادر بهدف مبكر للأهلي بعد ربع ساعة، ثم أضاف حمدي فتحي هدفين بواقع هدف في كل شوط ليضمن لصاحب الأرض الفوز.
وكان الأهلي قد بلغ نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام الوداد المغربي.
الترجي يتأهل
كما تأهل نادي الترجي التونسي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز صعب بهدف دون رد، حققه في إياب دور 32 على بلاتو يونايتد النيجيري.
وسجل البديل محمد علي بن رمضان هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بلاتو يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.