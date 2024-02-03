العراق.. أكثر من 40 قتيلا وجريحا إثر القصف الأمريكي في الأنبار

كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة أكثر من 40 عنصرا من قواتها؛ جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مناطق مختلفة في محافظة الأنبار غربي البلاد، ليلة أمس.

وذكر بيان للهيئة أنه "تزف قيادة عمليات الأنبار للحشد ولواء 13 الطفوف 16 شهيدا و25 جريحا؛ إثر العدوان الأمريكي على قاطع عمليات الأنبار للحشد"، دون مزيد من التفاصيل.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الجمعة، هجمات على أهداف في غرب العراق وشرق سوريا، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران تورطت في الهجوم الذي استهدف البرج 22 في الأردن، الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.