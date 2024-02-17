سوداني ينقضّ على الشرطة الفرنسية بـ"سكين جزار"

قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة السبت في باريس، رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر، أن الرجل من مواليد يناير/كانون الثاني 1984 في السودان وليس لديه سجل قضائي.

وذكرت النيابة العامة أن الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسا صاعقا دون نتيجة، مشيرة إلى فتح تحقيق.

وأوردت النيابة العامة أنه قبل قليل من الساعة الثالثة صباحا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغا عن وجود شخص يشكل خطرا، ويرتدي جلبابا، ويحمل سكّين جزّار في محطة "بوت دو شابو روج" للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

وتابع البيان أنه وعند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفترًا عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى.

وجاء في البيان أنّ الرجل "لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار".

وتابع "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".

وقالت النيابة العامة، إن الشرطيين الذين أطلقوا النار نقلوا إلى المستشفى في حال "صدمة" من دون ذكر إصابة أي شرطي بجروح.