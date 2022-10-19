الإفراج بكفالة عن ميسون غرينوود بعد جلسة استماع خاصة

أفرجت محكمة في مانشستر اليوم الأربعاء، بكفالة عن ميسون غرينوود، لاعب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد جلسة استماع خاصة في قضية اتهامه بمحاولة اغتصاب واعتداء على امرأة.

واعتقلت السلطات اللاعب البالغ عمره 21 عاما في يناير كانون الثاني بعد أن نشرت امرأة صورا ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدين من خلالها تعرضها لعنف جسدي.

ويوم السبت الماضي وجهت شرطة مانشستر الكبرى تهم "إظهار سلوك متسلط ومتنمر والشروع في الاغتصاب والاعتداء على امرأة بموجب المادة 47 لرجل يبلغ عمره 21 عاما واحتجزته".

ولم يعلق اللاعب أو أي ممثل عنه على الادعاءات في أي مرحلة.

ولا يزال اللاعب موقوفا بقرار من النادي الذي أصدر بيانا يوم السبت الماضي.

وجاء في البيان "نما إلى علم مانشستر يونايتد أن خدمة الادعاء الملكية وجهت تهما جنائية بحق ميسون غرينوود، لا يزال موقوفا بقرار النادي في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القضائية".

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، إضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الجاري، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب، وتمت إزالته من لعبة فيفا 22.