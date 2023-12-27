العثور على الطالب الكويتي المختفي في القاهرة "فاقدًا الوعي"

عثرت السلطات المصرية على الطالب الكويتي، الذي اختفى بعد وصوله إلى مطار القاهرة مباشرة، في أحد المستشفيات وهو "فاقد الوعي".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت تواصلها مع السفارة الكويتية في القاهرة والسلطات المصرية عقب اختفاء الطالب، الذي يدعى داود فارس جواد (19 عامًا)، ويدرس في كلية الآداب في القاهرة.