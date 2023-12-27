العثور على الطالب الكويتي المختفي في القاهرة "فاقدًا الوعي"
عثرت السلطات المصرية على الطالب الكويتي، الذي اختفى بعد وصوله إلى مطار القاهرة مباشرة، في أحد المستشفيات وهو "فاقد الوعي".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت تواصلها مع السفارة الكويتية في القاهرة والسلطات المصرية عقب اختفاء الطالب، الذي يدعى داود فارس جواد (19 عامًا)، ويدرس في كلية الآداب في القاهرة.
ووفق المعلومات المتداولة، فقد عُثر على متعلقات الطالب الكويتي في أحد شوارع القاهرة بعد أن استقلّ سيارة أجرة من المطار، لتنقطع بعدها أخباره عن والديه؛ ما دفعهما للسفر مباشرة إلى العاصمة المصرية بحثًا عنه.
وبحسب موقع "القاهرة 24"، أكد الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية لاحقًا، العثور على الطالب الكويتي في أحد المستشفيات بالقاهرة فاقدًا الوعي، مؤكدًا إبلاغ السفارة الكويتية في القاهرة بالعثور عليه.