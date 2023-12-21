ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 137

لا يزال نحو 12 شخصا في عداد المفقودين، اليوم الخميس، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إقليم قانسو شمال غرب الصين في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن أعمال البحث والإنقاذ في قانسو انتهت، وذلك بعد حوالي 15 ساعة من وقوع الكارثة في منطقة جبلية نائية بالقرب من الحدود بين إقليمي قانسو وتشينغهاي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عملية البحث في شنغهاي مستمرة.

وقالت السلطات إنه تم العثور في قانسو على 115 قتيلا حتى الساعة التاسعة صباحا أمس الأربعاء (01:00 بتوقيت جرينتش) وأصيب 784 آخرون. ولم تبلغ قانسو عن أي مفقودين.

وارتفع عدد القتلى في تشينغهاي إلى 22، بالإضافة إلى 198 جريحا و12 مفقودا.

وتسبب الزلزال في تصدع وانهيار آلاف المنازل؛ ما ألحق أضرارا بأكثر من 145 ألف شخص.