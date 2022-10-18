الاتحاد الإنجليزي يتهم مانشستر يونايتد بعدم السيطرة على لاعبيه بعد هدف رونالدو المُلغى

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الاتهام لمانشستر يونايتد بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه، خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.

وأحاط لاعبو مانشستر يونايتد بالحكم كريغ باوسون بعدما ألغى هدفا لكريستيانو رونالدو، حيث ادعى اللاعب البرتغالي تنفيذ نيوكاسل ركلة حرة قبل أن يركض ليأخذ الكرة من الحارس نيك بوب ويسددها في الشباك الخالية.

ونال رونالدو البطاقة الصفراء بعد قرار باوسون إلغاء الهدف، إذ اعتبر الحكم أن فابيان شار لاعب نيوكاسل لم يقصد تنفيذ الركلة الثابتة وتمرير الكرة إلى نيك بوب حارس مرمى فريقه، قبل أن ينقض عليها رونالدو ويسكنها الشباك.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم اتهام مانشستر يونايتد بانتهاك البند الخامس 20.1 من لائحة الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب مباراته في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

"فشل نادي مانشستر يونايتد في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منضبطة خلال الدقيقة 49 من المباراة، وعلى النادي الرد على الاتهام في موعد أقصاه يوم الخميس".