للمرة الأولى.. منى الشاذلي تكشف أسرارًا عن حياتها الزوجية

كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي تفاصيل عن حياتها الزوجية، للمرة الأولى، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش.

وتطرقت الشاذلي إلى أول لقاء جمعها بزوجها، وذلك عندما سافرت إلى إيطاليا للدراسة والتخصص، إذ أخذت على نفسها عهدًا في أمرين، ألا تتغرب مدة تزيد على عامين، وألا تقع في الحب، لكنها نفذت الأول، وأخلَّت في الثاني.

وقال إنها في بداية علاقتهما لم "يكونا يطيقان بعضهما بعضًا"، لكن بمرور الأيام وبسبب مجموعة من الأصدقاء كانا يلتقيان معًا، ثم توطدت علاقتهما شيئًا فشيئًا حتى وقعا في الحب، وجاء لوالدها طالبًا الزواج منها، فتزوجا ورزقا بثلاث بنات، وهما متزوجان منذ 25 عامًا.

وأضافت أنَّ لهما شخصيتين مختلفتين في الاهتمامات والهوايات، لكن هذا الاختلاف خلق تكاملًا في الحياة بينهما، مؤكدة أن زوجها رجل حنون وربّ عائلة عظيم، لكن لكل منهما طريقته في التعبير عن الحب.

وقالت الإعلامية المصرية إن سرّ ديمومة زواجها، يبدأ من التربية قبل الزواج، معلقة: "إن الأولاد والبنات يتربون على تحمل المسؤولية.. الحب حاجة والحياة الزوجية حاجة تانية، لو أكتافك لا تتحمل المسؤولية متتجوزش.. لازم تربي ولادك على تحمل ضغوط الحياة، وأن يتقبلوا وجود مشاكل وصدمات لكن هيتخطوها.. غير كده هيبقي جواز عيال ويتخاصموا فيتقمصوا فيسيبوا بعض".