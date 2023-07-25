ديمة بياعة تتعرض لانتكاسة صحية
كشف رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، عن تعرض زوجته الفنانة السورية ديمة بياعة لأزمة صحية.
ونشر "الحلو" عبر خاصية "ستوري" في حسابه على"إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته "بياعة" وهي على سرير المرض، مكتفيًا بالتعليق إنها أصيبت بإنهاك صحي بعد عنايتها به.
ولم يكشف زوج الفنانة السورية طبيعة أزمته الصحية التي تسببت بعدوى "بياعة"، حيث اكتفى بالقول: "حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي".
وظهرت بياعة وهي جالسة على السرير، بينما زوجها يلتقط الصورة، وقد بدت عليها علامات الإرهاق.
بدورها، نشرت الفنانة السورية مها المصري، والدة ديمة بياعة، صورة لابنتها مع زوجها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، وعلقت: "ألف سلامة على قلبكم".