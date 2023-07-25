ديمة بياعة تتعرض لانتكاسة صحية

كشف رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، عن تعرض زوجته الفنانة السورية ديمة بياعة لأزمة صحية.

ونشر "الحلو" عبر خاصية "ستوري" في حسابه على"إنستغرام" صورة تجمعه بزوجته "بياعة" وهي على سرير المرض، مكتفيًا بالتعليق إنها أصيبت بإنهاك صحي بعد عنايتها به.

ولم يكشف زوج الفنانة السورية طبيعة أزمته الصحية التي تسببت بعدوى "بياعة"، حيث اكتفى بالقول: "حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي".