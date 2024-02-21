أوكرانيا تنفي فقدان السيطرة على جسر كرينكي

نفى الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، فقدان السيطرة على رأس جسر كرينكي في الضفة المحتلة لنهر دنيبرو جنوبي أوكرانيا، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه السيطرة عليه، أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية على شبكات التواصل الاجتماعي: "أعلن القادة العسكريون والسياسيون للدولة المعتدية السيطرة على رأس جسر على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. نقول رسميًّا إن هذه المعلومات كاذبة".

وأضافت أن "قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا تواصل السيطرة على مواقعها وتحلق خسائر كبيرة بالعدو".

وكان بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلنا أمس، السيطرة على بلدة كرينكي حيث تمكن الجيش الأوكراني من إنشاء مواقع له خلال صيف عام 2023 في ظروف صعبة جدا، خاصة بسبب وجود مستنقعات وعبور النهر تحت النيران.

وكان رأس الجسر واحدا من النجاحات القليلة للهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف، لكنه لم يسمح أبدا لقوات كييف بالتقدم نحو الجنوب.

وقدم بوتين الإعلان عن السيطرة على كرينكي على أنه النجاح الثاني على التوالي، بعد الاستيلاء قبل أيام قليلة على مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا.